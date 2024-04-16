16 апреля 2024, 17:43
Происшествия

Петрозаводск не был готов к наводнению

Городские службы в экстренном порядке стараются не допустить потопа в столице Карелии

 


 

16 апреля сразу в нескольких микрорайонах Петрозаводска коммунальщики ликвидировали последствия весенних паводков и таяния снега. Напомним, что зимой были определены несколько площадок, куда тоннами сгружался снег. Проблем добавила и река Неглинка – она вышла из берегов и затопила парковую зону.

Руководство Водоканала сообщило, что предприятие перешло на усиленный режим работы: 26 сотрудников работают на канализационных сетях, 22 человека – на насосных станциях. Подключили резервную насосную станцию КНС-4 на улице Фурманова – для отвода сточных вод из микрорайонов Древлянка и Перевалка, а также Студенческого городка.

Мэр Петрозаводска Инна Колыхматова сообщила, что специалисты размораживают водопроводную трубу под улицей Василия Маргелова. Колыхматовва лично выехала на место розлива у ФОК «Динамо» и рассказала, что водопропускная труба максимального диаметра не справляется с существующим объемом. Ранее такого уровня воды в этом месте никогда не было. // Видео: Евгений Евдокимов, телеканал "Ника плюс". 

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