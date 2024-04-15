Апрель в Петрозаводске может побить рекорд 58-летней давности

Апрель в Петрозаводске может установить новый рекорд по количеству осадков. Как прочат синоптики карельского гидрометцентра, к концу этого дня количество уже выпавших в Петрозаводске за полмесяца осадков составит около 65 мм при норме 32 мм.

Но петрозаводчан еще ждут «мокрые» дни. В частности, ночью 17 апреля может пойти мокрый снег, днем 19 числа и в течение 20 апреля – прогнозируют снег. Затяжной дождь ожидается 23 апреля. А днем 25 числа прогнозируется мокрый снег с дождем, ночью 30 апреля ожидается сильный дождь.

По скромным подсчетам гидрометцентра, месячная сумма осадков превысит климатическую норму более чем три раза, достигнет и, вероятно, побьет рекордный апрель 1966 года – 100,8 мм. // фото unsplash.com/ Erik Witsoe