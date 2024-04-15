Дожди и снегопады ожидаются во вторник в Карелии

Завтра, 16 апреля, в Петрозаводске ожидается облачная погода. Ночью умеренные, днем небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега. Ветер северо-западный умеренный. Температура воздуха ночью +1, +3°С, днем +3, +5°С. Атмосферное давление будет слабо расти, сообщает Гидрометцентр РК.

В целом по Карелии ожидается облачная погода. Небольшие, местами умеренные осадки в виде дождя и мокрого снега, по северным районам мокрого снега, снега. Ночью и утром на севере на дорогах гололедица. Ветер северо-западный, северный на севере северный, северо-восточный умеренный. Температура воздуха ночью -2, +3°С, днем 0, +5°С, по южным районам местами до +8°С.

По данным портала gismeteo.ru, в Костомукше 0-4, пасмурно, небольшой снег с дождем.

В Сегеже -3+1, пасмурно, небольшой снег с дождем.

В Сортавале +2+6, пасмурно, небольшой дождь.

Геомагнитная обстановка в норме. // Фото «Петрозаводск говорит»