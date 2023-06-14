Верховный суд РК увеличил размер компенсации за страдания Коваленко

Сегодня Верховный суд Карелии рассмотрел две взаимных апелляции - Минфина России в лице управления казначейства Карелии и экс-руководителя Роспотребнадзора Карелии.

14 июня в суде рассматривалась апелляция бывшего руководителя республиканского Роспотребнадзора Анатолия Коваленко. Он был не согласен с решением Петрозаводского городского суда, постановившего выплатить ему три миллиона рублей в качестве компенсации морального вреда за шесть лет незаконного уголовного преследования.

Коваленко хотел, чтобы министерство финансов России в лице управления федерального казначейства по Карелии выплатило ему 12 миллионов рублей.

В то же время Минфин РФ посчитал, что три миллиона рублей за моральный ущерб — это слишком много и тоже подал апелляцию.

В итоге Верховный суд изменил решение суда первой инстанции, сумма компенсации увеличена еще на миллион и достигла четырех миллионов.

Напомним, что под следствием Анатолий Коваленко оказался в 2016 году: 18 июня на Сямозере погибли 14 детей, отдыхавших в лагере «Парк-отель «Сямозеро». Коваленко обвинялся по статье «халатность». По версии следователей, в Роспотребнадзор неоднократно поступали жалобы на ненадлежащие условия в детском лагере, а руководитель ведомства не принял никаких мер.

Прокурор требовал посадить Коваленко в тюрьму на шесть с половиной лет. Однако Петрозаводский городской суд вынес Коваленко оправдательный приговор, оставив за ним право на реабилитацию, которым он и воспользовался. И судей, и журналистов, освещавших ход дела, смущала слишком большая, по их мнению, сумма компенсации морального ущерба - 12 миллионов рублей. Но Анатолий Коваленко и его адвокат Михаил Ямчитский настаивали на том, что экс-руководитель за шесть лет хождения по судам не просто подорвал свое здоровье, но и стал инвалидом третьей группы. Верховный суд Карелии принял во внимание доводы защиты. // фото «Петрозаводск говорит»