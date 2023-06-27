Очевидцев аварии двухлетней давности разыскивают в Карелии

Очевидцев аварии со смертельным исходом, случившейся два года назад, разыскивает ГИБДД Карелии.

7 августа 2021 года около 13:30 в Олонецком районе столкнулись автомобили «Дэу Матиз» и «Ауди Q8». Авария произошла на 270 километре федеральной магистрали «Кола». В результате столкновения погиб 80-летний водитель. Тогда в ГИБДД сообщали, что один из автомобилей выехал с второстепенной дороги. В ведомстве предполагали, что водитель не убедился в безопасности. Водитель «Ауди» также получил травмы.

Сегодня ГИБДД попросила откликнуться возможных свидетелей тех событий. Значимые сведения просят сообщать по телефону: 8-960-215-23-88. // фото УГИБДД МВД по РК/https://dtpptz.ru