Житель поселка Матросы погиб в зоне специальной военной операции

Житель Карелии погиб при исполнении воинского долга в ходе специальной военной операции.

Трагические известия сообщили в администрации Пряжинского района:

«Погиб наш земляк, Ершов Виталий Александрович, житель поселка Матросы».

Дома бойца ждали супруга и дочь. Администрация района выразила глубокие соболезнования родным и близким военнослужащего. // фото на главной unsplash.com