27 июня 2023, 18:14
Происшествия

Житель поселка Матросы погиб в зоне специальной военной операции

Дома у Виталия Ершова остались жена и дочь

Житель Карелии погиб при исполнении воинского долга в ходе специальной военной операции.

Трагические известия сообщили в администрации Пряжинского района:

«Погиб наш земляк, Ершов Виталий Александрович, житель поселка Матросы».

Дома бойца ждали супруга и дочь. Администрация района выразила глубокие соболезнования родным и близким военнослужащего. // фото на главной unsplash.com

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Метки: 
Виталий Ершов
новости Карелии
Матросы
Пряжинский район
специальная военная операция