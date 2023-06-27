27 июня 2023, 18:14
Житель поселка Матросы погиб в зоне специальной военной операции
Дома у Виталия Ершова остались жена и дочь
Житель Карелии погиб при исполнении воинского долга в ходе специальной военной операции.
Трагические известия сообщили в администрации Пряжинского района:
«Погиб наш земляк, Ершов Виталий Александрович, житель поселка Матросы».
Дома бойца ждали супруга и дочь. Администрация района выразила глубокие соболезнования родным и близким военнослужащего. // фото на главной unsplash.com