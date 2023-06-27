Опубликованы фотографии с места смертельной аварии в Карелии

На трассе «Кола» вблизи поселка Матросы утром 27 июня произошло дорожное происшествие со смертельным исходом. Для ликвидации последствий ДТП привлекались пряжинские спасатели.

Специалисты потушили возгорание, отключили аккумуляторную батарею, достали тело погибшего, смыли топливо с проезжей части.

Как мы рассказывали ранее, в Пряжинском районе столкнулись «Газель», «Шевроле» и лесовоз. В Госавтоинспекции предварительно установили, что водитель «Газели» выехал на встречную полосу, произошло касательное столкновение с легковым авто, а затем с лесовозом.

«Газель» и лесовоз загорелись. Погиб водитель «Газели», водителя лесовоза госпитализировали. // фото VK-паблик пряжинских спасателей