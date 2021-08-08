08 августа 2021, 10:19
Происшествия

80-летний водитель погиб при столкновении «Ауди» и «Дэу Матиз»

Трагедия произошла на федеральной трассе в Олонецком районе

Выезд с второстепенной дороги на федеральную трассу «Кола» оказался фатальным для водителя автомобиля «Дэу Матиз». Авария со смертельным исходом произошла в минувшую субботу в Олонецком районе.

В Госавтоинспекции Карелии прокомментировали, что 80-летний водитель «Дэу» при выезде с второстепенной дороги не убедился в безопасности и совершил столкновение с автомобилем «Ауди Q8».

Пожилой водитель погиб до приезда медиков «скорой помощи». Травмы получил также водитель «Ауди». Проводится проверка, обстоятельства выясняются. (фото источника)

Обсудить
просмотр
191471
Метки: 
Госавтоинспекция
Олонецкий район
новости Карелии
авария
«Кола»