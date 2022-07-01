Бывших чиновниц, осужденных по сямозерскому делу, отпустили на свободу

Бывших московских чиновниц Татьяну Барсукову и Елену Семкину, осужденных по делу о гибели 14 детей на Сямозере, отпустили через месяц после обвинительного приговора.

Мосгорсуд отпустил на свободу двух бывших руководителей департамента труда и социальной защиты населения правительства Москвы. Об этом сообщает «Лента».

Суд признал женщин виновными в халатности, но изменил им приговор и освободил от наказания в связи с истечением срока давности. Суд вынес частное определение в адрес судьи Басманного суда, которая допустила нарушения сроков рассмотрения дела, что привело к истечению сроков давности.

Напомним, в середине мая Басманный районный суд признал Барсукову и Семкину виновными в халатности. Чиновницы были ответственными за организацию отдыха детей-сирот, детей из многодетных и неблагополучных семей в июне 2016 года. Они не осуществили надлежащий контроль за выполнением исполнителем условий заключенного Барсуковой с ООО «Парк-Отель «Сямозеро»» госконтракта на отдых детей Карелии. Тогда Барсукову приговорили к 4,5 годам колонии, Семкину – к четырем годам колонии общего режима. (фото Игорь Подгорный/ТАСС, РБК)