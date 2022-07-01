Депутат Петросовета Андрей Ушаков возглавил «Службу заказчика»

В МКУ «Служба заказчика» сменился директор. Муниципальное предприятие возглавил депутат Петросовета Андрей Ушаков, об этом сегодня в своем аккаунте сообщил мэр города. Ранее кресло руководителя занимал Вячеслав Пухач.

У новоиспеченного директора три высших образования, в том числе юридическое и управленческое. По словам Владимира Любарского, у Ушакова за плечами многолетний опыт работы в сфере ЖКХ. В Петросовете он является председателем постоянной комиссии по жилищно-коммунальному хозяйству и членом рабочих групп по регулированию нормативных правовых актов в сфере городского благоустройства. Мэр пожелал руководителю успехов на новом рабочем месте.



МКУ «Служба заказчика» контролирует соблюдение норм жилищного законодательства и требований правил благоустройства. (фото: ИА «Республика», Сергей Юдин)