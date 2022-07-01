Центр «Мой бизнес» провел тренинги по ораторскому мастерству

27 и 29 июня Центр «Мой бизнес» Республики Карелия провел тренинги по ораторскому мастерству.

Спикером мероприятия выступила преподаватель ораторского мастерства, эксперт по нетворкингу, предприниматель Анжелика Божко. Она предложила участникам формулу успешной деловой самопрезентации, которую социальные предприниматели отработали на практике.

Участники также познакомились с видами публичных выступлений, узнали причины и эффективные методы преодоления страха публичных выступлений, познакомились с особенностями вербальных и невербальных коммуникаций.

Отзывом о прохождении тренинга поделилась Елена Борискова, предприниматель, волонтер, член Союза женщин России, член Совета женщин Петрозаводска.

«Совсем недавно я побывала на авторском мастер-классе Анжелики Божко по ораторскому искусству, организатором которого выступил Центр «Мой бизнес». Шесть часов пролетели на одном дыхании, я вышла с полным чемоданом знаний, полезных ссылок и рекомендаций. Как успокоиться, куда руки деть, как подготовиться к выступлению. Много практики без скучной теории – все, как я люблю. Ораторское искусство – это не про орать, а про то, как говорить, чтобы тебя поняли и услышали. Это важный навык для любого предпринимателя. Такие мероприятия нужны и важны всем, кто так или иначе связан с продажами. Рекомендую хоть раз, но посетить такой тренинг, это достойная трата вашего ресурса», – поделилась Елена.

Стилист Ольга Бочарова также дала позитивную оценку мероприятию.

«Я в восторге, так как было безумно интересно и информативно. Мне важно, чтобы моя речь была понятная, структурированная и приятная на восприятие. Именно поэтому, когда я увидела информацию в группе Корпорации развития Республики Карелия о предстоящем мероприятии, то не раздумывая решила пойти. Пять часов пролетели на одном дыхании – все четко, со смыслом и доступно для восприятия. Я поймала множество инсайтов. Один из них это самопрезентация. Я сейчас очень много знакомлюсь с новыми людьми, и это уже стало необходимым. Очень сложно рассказать о себе за одну минуту, об уникальности своих услуг, ещё и волнуясь в моменте. Знакомо вам? Анжелика дала чёткую схему, согласно которой мысли структурировались, и все получилось. Также у нас был целый блок, посвящённый работе с зажимами в челюстной области и гортани. И упражнения, которые мы проделали совместно, дали сразу свой эффект. Я прочувствовала, как слова стали произноситься из области груди легко и просто – это прекрасное ощущение. Также мы участвовали в игре: нужно было продать то, что на первый взгляд никому не нужно. Например, бабушкин диван или крошки из бороды. Я периодически провожу мастер-классы, и мне нравится такой формат работы. Теперь у меня есть чёткая методика работы, что позволит создавать ещё более тёплую и дружественную обстановку и создавать комфорт всем участникам встречи», – рассказала она.

Если вы хотите принять участие в обучающих мероприятиях Центра «Мой бизнес» Республики Карелия, вы можете получить информацию о предстоящих тренингах и мастер-классах на сайте https://kr-rk.ru/novosti или по телефону 8 (8142) 44-54-00.

Пообщаться лично можно по адресу: г. Петрозаводск, наб. Гюллинга, дом 11, офис 19.

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