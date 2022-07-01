Машинам временно запретят ездить в центре и Октябрьском районе

В Петрозаводске пройдут массовые соревнования по триатлону. Организация движения транспорта временно изменится в центре города и Октябрьском районе. Также будет скорректирована работа общественного транспорта.

1 июля с 20:00 запретят остановку на площади Кирова, Пушкинской улице, проспектам Ленина (между улицами Пушкинской и Куйбышева) и Карла Маркса (вдоль площади Кирова), улицам Куйбышева, Михаила Иссерсона, набережной Варкауса и участку Ленинградского кольца, сообщили в мэрии.

2 июля перечисленные улицы превратятся в пешеходную и велосипедную зоны. По набережной Варкауса дистанция соревнований затронет одну полосу проезжей части - от Центра в сторону улицы Мелентьевой. Встречное движение автомобилей – от Октябрьского района – не изменится.



Водителей просят быть внимательными и заранее планировать пути объезда. (фото unsplash.com, Musa Haef)