Стоимость проезда в троллейбусах Петрозаводска увеличилась с 1 июля

С сегодняшнего дня в троллейбусах столицы Карелии выросла плата за проездной билет. Теперь пассажирам нужно платить за проезд в городском транспорте 30 рублей, до этого билет стоил 25 рублей. Ранее решение о повышении тарифа приняли в Петросовете.

В троллейбусном управлении напомнили, что стоимость проездных билетов не изменилась. Для учащихся и студентов проездной на месяц стоит 400 рублей, для граждан - 2000 рублей, для юридических лиц - 2500. Проездные продают в кассе на Московской. (фото «Петрозаводск говорит»)