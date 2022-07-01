01 июля 2022, 07:22
Общество

Стоимость проезда в троллейбусах Петрозаводска увеличилась с 1 июля

Стоимость разовой поездки увеличилась на пять рублей, проездной на месяц продают по старым ценам

С сегодняшнего дня в троллейбусах столицы Карелии выросла плата за проездной билет. Теперь пассажирам нужно платить за проезд в городском транспорте 30 рублей, до этого билет стоил 25 рублей. Ранее решение о повышении тарифа приняли в Петросовете.

В троллейбусном управлении напомнили, что стоимость проездных билетов не изменилась. Для учащихся и студентов проездной на месяц стоит 400 рублей, для граждан - 2000 рублей, для юридических лиц - 2500. Проездные продают в кассе на Московской. (фото «Петрозаводск говорит»)

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троллейбус
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