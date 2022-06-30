Школьники будут заниматься физкультурой в обновленных залах

В этом году спортивные залы отремонтируют в Кондопожском, Пряжинском, Беломорском, Олонецком, Медвежьегорском, Лахденпохском, Кемском, Сортавальском районах и Костомукше. Дети смогут заниматься физкультурой в обновленных залах.

За время каникул собираются обновить два спортивных зала в средней школе №1 в Олонце. Здесь улучшат состояние раздевалок и помещения для хранения инвентаря, заменят окна, покрасят стены, потолок и пол. В здании основной школы приведут в порядок тренерскую и обновят освещение.

Министерство образования и спорта Карелии перечислило образовательные учреждения, в которых в этом году отремонтируют спортивные залы: беломорская школа №3, школа №8 Кондопоги, школа №1 имени Я. В. Ругоева, Костомукша, средняя школа №1 Олонец (2 спортзала), средняя школа №2 Олонец, медвежьегорская школа №1, лахденпохская школа, кемская школа №1, пряжинская школа имени Героя Советского Союза Марии Мелентьевой, сортавальская школа №3.

Для школ также закупят современное оборудование. Новый спортивный инвентарь получат школьники в деревнях Тукса и Мегрега Олонецкого района, села Заозерье в Прионежье, поселка Кяппесельга и школы №2 Кондопожского района.

Год назад по нацпроекту «Образование» в Карелии улучшили материально-техническую базу для занятий спортом в 20 школах. (фото пресс-служба Минобра РК)