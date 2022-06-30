Законы, которые начнут действовать в июле

В июле 2022 года вступают в силу важные изменения в федеральном законодательстве.

С июля сократится срок оформления паспорта, теперь основной документ должен быть выдал в течение трех недель с момента подачи заявления. Причем – независимо от причины запроса на новый документ.

Упростится регистрация по месту жительства.

Для получения бесплатной медицинской помощи необязательно будет иметь при себе полис ОМС. Можно будет предъявлять документ, удостоверяющий личность.

В некоторых регионах власти запустят специальный налоговый режим для малого бизнеса. Участники программы будут заполнять меньше отчетности, их освободят от выплаты страховых взносов.

Еще одно нововведение коснется должников: при списании денег на их счете должна оставаться сумма, равная прожиточному минимуму.

Вступают в силу также ряд положений закона о биологической безопасности. Теперь организации должны будут уведомлять об исследованиях в этой области профильный орган власти. // Фото: pressfoto