«В порядке эксперимента». Маршрут автобуса в Карелии будет изменен

В редакцию портала «Петрозаводск говорит» прислала письмо жительница деревни Юркостров Кондопожского района. Женщина жалуется на плохое транспортное сообщение между поселками, лежащими в стороне от федеральной трассы, и Петрозаводском. До столицы республики людям, проживающим в этих населенных пунктах, приходится добираться с пересадками четыре часа, зачастую в переполненных автобусах. Приводим текст письма полностью.

«Обращаюсь к вам от жителей деревни Юркостров и деревень Пялозеро, Райгуба, Наволок, Мунозеро и поселка Гирвас с проблемой транспортного сообщения на участке дороги Петрозаводск-Гирвас через Спасскую Губу.

Существующее движение транспорта нас крайне не устраивает. С пересадками в пути получается четыре часа, и не факт, что доедешь до Петрозаводска благополучно, так как маршрут Кондопога-Гирвас-Спасская Губа-Кондопога идет все время переполненный, люди едут стоя. Кроме того, теряется время на пересадки. Все это утомительно, болезненно и накладно в деньгах. Поэтому убедительно просим министерство по дорожному хозяйству, транспорту и связи решить этот вопрос в ближайшее время. Верните транзитный рейс Петрозаводск-Пудож (или как альтернатива Медвежьегорск, Сегежа и т. д.) через Спасскую Губу и Гирвас.

Мы неоднократно обращались ко всем высокопоставленным бюрократам, но получали одни отписки.

Попробовал бы какой-нибудь чиновник пожить у нас хоть неделю, уверены — транспортное сообщение организовали бы сразу. Когда была плохая дорога, автобусное сообщение было вполне приемлемое, а теперь, когда дорога отличная, транспортного сообщения нет. Просто удивительно! Это говорит о качестве работы наших чиновников.

Для кого и для чего сделана дорога? И когда решится наша проблема? Или нам пора обращаться к президенту, может, он найдет время решить наш вопрос». (К. К. Ермолаева)

Мы переадресовали этот «крик души» в Минтранс Карелии и получили следующий ответ:

«Перевозки по маршруту Петрозаводск – Гирвас – Поросозеро (позволяющие обеспечить беспересадочные поездки до населенных пунктов, расположенных между с. Спасская Губа и п. Гирвас), были прекращены перевозчиком в 2019 году в связи с крайне низким пассажиропотоком.

Далее, вплоть до настоящего времени, у жителей указанных населенных пунктов имеется возможность проезда от/до города Петрозаводска с пересадкой в городе Кондопога, используя автобусы по маршрутам:

- межмуниципальным «Петрозаводск – Кондопога», «Кондопога – Петрозаводск»;

- № 114 «Кондопога - Гирвас - Спасская Губа - Кондопога» и № 115 «Кондопога - Спасская Губа - Гирвас - Кондопога».

Данные «стыковочные» рейсы позволяют осуществлять поездки из Петрозаводска в Гирвас (и ближайшие населенные пункты) в прямом и обратном направлениях по четвергам, субботам и воскресеньям.

На маршрутах №114, 115 используется автобус вместимостью 18 пассажиров. Фактическая наполняемость, по данным, представленным перевозчиком, не превышает 50 %. Так, за 2021 год было выполнено 280 рейсов по данным маршрутам, из которых загрузка более 90 процентов отмечена только в 15 случаях. В 2022 году факты предельной наполняемости отмечены два раза.

Вместе с тем, в связи с поступающими обращениями граждан, Министерством в качестве эксперимента в июле текущего года будут внесены на месяц изменения в межмуниципальный маршрут №525Э «Петрозаводск — Пудож», в части прохождения автобусов через населенные пункты Спасская Губа, Пялозеро, Юркостров, Гирвас в прямом и обратном направлениях.

В дальнейшем решение о движении автобусов по измененному маршруту будет принято на основе анализа пассажиропотока».

Хорошо, что власть решила пойти навстречу жителям отдаленных поселков. Но, видимо, то, как долго они смогут пользоваться удобным автобусным маршрутом, будет зависеть от них самих. Сумеют обеспечить достаточный пассажиропоток — хорошо, не сумеют — придется снова добираться до Петрозаводска «на перекладных». // Фото: pxfuel.com