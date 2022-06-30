Дети до 7 лет в Карелии смогут ездить в электричках бесплатно

Дети до семи лет смогут ездить в пригородных поездах бесплатно. Принятый Госдумой закон вступил в силу 22 июня.

В Карелии всего два пригородных поезда – из Петрозаводска в Медвежьегорск и обратно и Петрозаводск-Свирь. Как отметил в своем паблике уполномоченный по правам ребенка в регионе Геннадий Сараев, эти направления востребованы жителями Карелии особенно летом.

Для получения льготы нужно показать свидетельство о рождении ребенка. (фото unsplash.com)