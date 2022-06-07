07 июня 2022, 15:20
Дети до семи лет смогут ездить в электричках бесплатно
Госдума приняла закон о бесплатном проезде в пригородных поездах для детей
Проезд в российских электричках станет бесплатным для детей в возрасте до семи лет. Соответствующую инициативу одобрили в Госдуме, сообщает РИА Новости.
Сейчас билеты для детей от пяти до семи лет в пригородных поездах оплачиваются в полном размере. В 48 регионах страны детям предоставляют скидка от 50 до 75% от действующего тарифа. В остальных регионах такие скидки не предоставляются. (фото pexels.com, Ryszard Zaleski)