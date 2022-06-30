Трассу на севере Карелии будут перекрывать из-за ремонта

25-километровый участок трассы А-137 «Автомобильная дорога Р-21 «Кола» – Тикша – Ледмозеро – Костомукша – граница с Финляндской Республикой Республика Карелия» начнут асфальтировать.

В связи с этим с 1 июля и на длительный период движение транспорта будут полностью перекрывать. В управлении «Колы» уточнили, что в первые дни работы движение могут останавливать до одного часа. Время перерывов обещают сокращать по мере увеличения площади асфальтирования.

Автомобилистов просят быть внимательными. (фото unsplash.com, Miguel Teirlinck)