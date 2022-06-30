Автовокзал предупредил об изменении в расписании пригородных автобусов

Автовокзал предупредил пассажиров об изменениях в расписании движения пригородных автобусов.

С пятницы, 1 июля, рейс маршрута №121/114 «Петрозаводск - ст. Деревянка через Сосновый бор» переносится с 20:30 на 19:05. Также рейс маршрута № 104 «Петрозаводск - д. Падозеро через 28 км» и № 104-а «Петрозаводск - 28 км через д. Падозеро» переносится с 17:45 на 18:25.



Кроме того, автобусы №113 «Петрозаводск - Машезеро/Шапшезеро/Лососинное», №110 «Петрозаводск - Машезеро/Шапшезеро» и №115 «Петрозаводск – Лососинное» при следовании в направлении Петрозаводска проследуют через остановки: «Перинатальный центр» и «Сигма».

Также из-за соревнований по триатлону автовокзал скорректировал маршрут автобусов в Заозерье.

2 июля до 15:00 автобусы №101 «Петрозаводск-Лехнаволок», №111 «Петрозаводск-Пиньгуба» и №124 «Петрозаводск-Суйсарь» будут следовать по маршруту:

Из Петрозаводска: пл. Гагарина (остановка у центрального входа и возле магазина Олония) - пр-кт Ленина (Без остановок) - ул. Антикайнена (остановка «Центральный рынок») - ул. Ленинградская (без остановок) - пр-кт Октябрьский - далее по маршруту.



В обратном направлении: пр-кт Октябрьский - ул. Ленинградская (без остановок) - ул. Антикайнена (без остановок) - пр-кт Ленина (остановка Университет) - далее по маршруту.



Из-за корректировки проезда возможны опоздания и другие оперативные изменения, предупредил автовокзал. (фото unsplash.com, CHUTTERSNAP)