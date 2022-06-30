Пенсионерам Севера оплатят проезд на отдых на личном автомобиле

Правительство России поддержало предложение депутатов Законодательного собрания Карелии компенсировать пенсионерам-северянам стоимость проезда к месту отдыха и обратно по территории России один раз в два года на личном автотранспорте. Об этом сообщил председатель Законодательного собрания Элиссан Шандалович.

Речь идет о получателях страховых пенсий по старости или по инвалидности, проживающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях. Сейчас пенсионеры получают компенсацию за проезд к месту отдыха и обратно, путешествуя общественным транспортом – самолетом, поездом, автобусом, а также морским и внутреннем водным транспортом. А вот затраты на проезд на личном автомобиле не предусмотрены.

«Это, конечно, неправильно, ведь железнодорожное и авиасообщение доступны не во всех районах Карелии, а поездки с пересадками приносят пожилым людям массу неудобств. Между тем, автодорожная сеть развивается активно, многие пенсионеры имеют личный автомобиль и отправляются на нем в путешествие. А это, как правило, дешевле, чем каким-либо другим транспортом», - сказал Шандалович.

«Честно сказать, мы боролись за эту инициативу несколько лет, было сломано немало копий. Федеральный центр согласился с нашим предложением с четвертой попытки, и справедливость, наконец, восторжествовала!»

В сообщении правительства России говорится: «Реализация поправок устранит неравные условия для пенсионеров, использующих личный автомобильный транспорт при проезде к месту отдыха, и работающих граждан при проезде к месту использования отпуска».

Примечательно, что эту льготу получат не только жители Карелии, но и других северных регионов нашей страны. Дата вступления постановления в силу уточняется. // Фото: freepic