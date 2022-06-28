Автобусы и троллейбусы в Петрозаводске изменят маршруты

Маршруты движения троллейбусов и автобусов в Петрозаводске изменятся 2 июля, в субботу. Расписание скорректируют из-за состязаний по триатлону «KareliaTri Pertozavodsk – 2022», сообщили в мэрии.

Маршруты изменятся до 15:00 в Октябрьском районе и в Центре карельской столицы. Корректировки коснутся троллейбуса № 6 и автобусов №№ 25, 22, 19, 14 и 8.

Так, 6-й троллейбус, выезжающий с конечной остановки «улица Корабелов», проследует от «ул. Куйбышева» к «ТРЦ «Макси», «Выставочному залу», «Университету», «пл. Гагарина». Он минует поворот на ул. Кирова. Оттуда будет доезжать до «Центрального рынка» и далее двигаться по привычному маршруту к Товарной станции. Обратное направление останется прежним.

Автобус № 8 от «Национального банка РК» будет следовать к «ТРЦ «Макси» и «Выставочному залу», потом поворачивать на ул. Антикайнена к «Центральному рынку» и «Сорокской улице». Далее по Московской улице он будет заезжать на станцию «пл. Маршала Жукова» («Троллейбусное управление») и возвращаться на Октябрьский проспект – свой привычный маршрут. На обратном направлении изменений не будет.

Автобусы № 14 и № 22 будут ездить от площади Гагарина через остановки «Центральный рынок» – «Сорокская ул.» – «пл. Маршала Жукова» («Троллейбусное управление») и возвращаться на привычный маршрут через Октябрьский проспект. Обратное направление № 14 – без изменений.

Через те же станции, но от улицы Куйбышева проследуют автобусы № 19 и № 25. Дополнительно они будут останавливаться у ТРЦ «Макси» и Городского выставочного зала. Обратное направление обоих автобусов останется без изменений. // Фото: администрация Петрозаводска