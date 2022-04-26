Коваленко и Котович оправдали по делу о гибели детей на Сямозере

Чиновников Роспотребнадзора оправдали по делу о гибели детей на Сямозере в 2016 году. Третий кассационный суд общей юрисдикции в Санкт-Петербурге 26 апреля оставил в силе вынесенный ранее оправдательный приговор в отношении Людмилы Котович и Анатолия Коваленко. Суд отклонил жалобу прокуратуры. Оба фигуранта дела о гибели детей обвинялись в халатности, по причине которой могла произойти трагедия.

О решении суда «Интерфаксу» сообщил адвокат бывшего руководителя Роспотребнадзора Анатолия Коваленко. Михаил Ямчитский напомнил о том, что оправдательный приговор вступил в силу в марте этого года, сейчас кассационный суд отклонил представление первого зампрокурора Карелии.

Ранее Петрозаводский городской суд оправдал чиновников Роспотребнадзора. Прокуратура просила назначить обоим фигурантам по шесть лет колонии-поселения. Затем решение городского суда о невиновности подтвердил суд апелляционной инстанции. Также суд кассационной инстанции согласился с решениями региональных судей.

Летом 2016 года 47 детей в сопровождении нескольких взрослых вышли в водный поход на Сямозеро. Начался шторм, плавсредства перевернулись, 14 детей погибли. Были возбуждены уголовные дела. Директор лагеря Елена Решетова, ее заместитель Вадим Виноградов были приговорены к 9,5 годам лишения свободы. Также была осуждена фельдшер Суоярвской ЦРБ Ирина Щербакова. Также городской суд в 2019 году оправдал инструктора Павла Ильина. Еще один инструктор Валерий Круподерщиков был по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, но признан виновным по статье об оставлении в опасности. (фото из ткрытых источников в Интернете)