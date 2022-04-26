Неизвестный вел на поводке собаку, которую потом нашли с ножом в теле

Собака, труп которой петрозаводчане обнаружили 24 апреля возле дома №40 на Машезерской, попала на видео.

23 апреля в 22:08 собаку на поводке вел неизвестный мужчина. Прогулку запечатлела камера наблюдения «Сампо.ру». Кадры опубликовала пресс-служба МВД по Карелии. Его личность сейчас пытаются установить стражи порядка. В городской полиции предполагают, что мужчина может обладать сведениями о совершенном преступлении.

Петрозаводчан, которым что-либо известно о разыскиваемом мужчине, просят звонить по номерам: 8 999-094-51-28 или 8 8142-73-92-40.

Полиция ведет дознание по факту жесткого обращения с животным, возбуждено уголовное дело.

Напомним, мертвую собаку, из тела которой торчал нож, нашли за электрощитовой. На собаке был поводок с рулеткой. Петрозаводчане предположили, что убитый пес явно был домашним, добровольцы хотели отыскать владельца животного. (фото скриншот)