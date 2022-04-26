Семилетний мальчик и трехлетняя девочка пропали в Петрозаводске

В Петрозаводске пропали без вести брат с сестрой.

Местонахождение семилетнего Рената Богданова и трехлетней Венеры Богдановой не известно с 23 апреля. По сообщению полиции, дети могут находиться с отцом - Михаилом Александровичем Богдановым, 1981 года рождения.

Стражи порядка просят бдительных петрозаводчан помочь установить местонахождение детей. Информацию можно сообщать по телефонам: 8 911-415-25-87, 8 911-402-49-26, 8 911-409-26-96 или 02 (с мобильного – 102).