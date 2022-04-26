Подросток не выпускал 20-летнего знакомого, вымогая у него 40 тысяч

Подросток с криминальным прошлым вымогал у 20-летнего знакомого деньги. О ситуации узнали родители и сообщили в полицию.

По версии стражей порядка, ранее судимый несовершеннолетний петрозаводчанин пригласил молодого горожанина к себе. Он напомнил приятелю о том, что тот когда-то обещал приобрести у него автомобиль, но слово не сдержал и поставил его в сложное финансовое положение. В качестве компенсации подросток потребовал заплатить ему 40 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе МВД. Он запретил гостю уходить из квартиры и приказал искать деньги. Позже, видимо, смягчившись, он отпустил своего узника. Петрозаводчанин испугался и пошел брать кредит, но ему везде отказали. О своей проблеме он рассказал близким.

В беседе со стражами порядка подозреваемый в вымогательстве рассказал, что машину давно продал, а историю о бедственном положении просто-напросто выдумал. В полиции возбудили уголовное дело. (фото pixabay.com, PublicDomainPictures)