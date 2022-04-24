Неизвестные садисты в Петрозаводске жестоко убили домашнюю собаку

Утром 24 апреля на Машезерской улице в Петрозаводске нашли изуродованный труп маленькой рыжей собаки (18+). Животное явно домашнее, кто-то жестоко убил его, написали в паблике «Софи. Поиск домашних животных Петрозаводска» ВКонтакте.

Страшную находку петрозаводчане сделали около дома № 40, за электрощитовой. Собака явно домашняя, на ней был поводок с рулеткой. Видно, что над псом издевались, а потом воткнули в тело нож, который так и оставили.

Очевидцы вызвали полицию, стражи порядка и эксперты работали на месте ЧП. Удастся ли найти садистов, замучивших животное, неизвестно. Но добровольцы хотят отыскать хотя бы хозяев пса.