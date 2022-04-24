Девушку подозревают в краже в ТЦ в Петрозаводске и разыскивают

Сотрудники уголовного розыска в Петрозаводске устанавливают личность неизвестной девушки. Ее подозревают в совершении хищения, сообщили в МВД Карелии.

Кража произошла в одном из торговых центров Петрозаводска. Девушка попала в кадр камеры видеонаблюдения.

Всех, кому что-нибудь известно о ее личности либо местонахождении, полиция просит сообщать по телефонам: 8 911 050 98 02 или 8 911 426 81 77. Конфиденциальность гарантируется. // Фото: МВД Карелии