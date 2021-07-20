Завтра на Ключевой отключат горячую воду

В соответствии с графиком работ на тепловых сетях Петрозаводска с 21 июля по 2 августа будет отключено горячее водоснабжение на Ключевой.

Это связано с ежегодными плановыми испытаниями, которые проводятся ресурсоснабжающими организациями для профилактики, выявления и устранения повреждений, а также модернизации инфраструктуры.

Горячее водоснабжение в районе начнут отключать завтра с 10.00. // Фото: nikopol.nikopolnews.net