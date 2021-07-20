20 июля 2021, 14:20
Общество

Завтра на Ключевой отключат горячую воду

Ежегодные испытания тепловых сетей в микрорайоне Петрозаводска продлятся до 2 августа

В соответствии с графиком работ на тепловых сетях Петрозаводска с 21 июля по 2 августа будет отключено горячее водоснабжение на Ключевой.

Это связано с ежегодными плановыми испытаниями, которые проводятся ресурсоснабжающими организациями для профилактики, выявления и устранения повреждений, а также модернизации инфраструктуры.

Горячее водоснабжение в районе начнут отключать завтра с 10.00. // Фото: nikopol.nikopolnews.net

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Карелия
новости Карелии
Петрозаводск
Ключевая
Горячая вода
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испытания
теплосети