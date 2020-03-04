04 марта 2020, 13:52
Вернувшуюся из ОАЭ жительницу Карелии проверяют на коронавирус
Жительницу Кондопоги поместили в двухнедельный карантин
Вслед за жителями Костомукши, которые вернулись из Италии, где зафиксирован очаг опасного вируса, под наблюдение врачей попал еще один человек. Информация появилась в паблике «Республика Карелия» в соцсети.
В Минздраве республики сообщили, что в Кондопоге в больницу поместили местную жительницу, которая прилетела из Эмиратов.
Уточняется, что у кондопожанки нет проявлений заболевания, однако, как и в двух других случаях в Костомукше, медики решили временно отправить ее на двухнедельный карантин и взять анализы.
Ранее стало известно, что вернувшийся из Италии костомукшанин находится в боксе инфекционной больницы, другой находится дома под наблюдением.