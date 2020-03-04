Вернувшуюся из ОАЭ жительницу Карелии проверяют на коронавирус

Вслед за жителями Костомукши, которые вернулись из Италии, где зафиксирован очаг опасного вируса, под наблюдение врачей попал еще один человек. Информация появилась в паблике «Республика Карелия» в соцсети.

В Минздраве республики сообщили, что в Кондопоге в больницу поместили местную жительницу, которая прилетела из Эмиратов.

Уточняется, что у кондопожанки нет проявлений заболевания, однако, как и в двух других случаях в Костомукше, медики решили временно отправить ее на двухнедельный карантин и взять анализы.

Ранее стало известно, что вернувшийся из Италии костомукшанин находится в боксе инфекционной больницы, другой находится дома под наблюдением.