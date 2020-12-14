На этой неделе в Карелии стартует вакцинация от коронавируса

600 доз российской вакцины от коронавируса «Спутник V» поступили в Карелию. Иммунизация начнется на этой неделе и будет добровольной. Об этом сегодня сообщает Минздрав республики. Начать вакцинацию планируют в Петрозаводске из-за наибольшей плотности населения и высокой заболеваемости.

Первыми будут прививаться медработники, находящиеся в группе наибольшего риска по инфицированию коронавирусом, а также работники сферы образования.

По сообщению Минздрава республики, вакцина распределена во взрослые поликлиники города. (фото radio1.news)