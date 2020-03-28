28 марта 2020, 10:11
Первый человек умер от коронавируса в России, но не в Москве
57-летний мужчина с диагнозом коронавирус умер в Оренбурге
В Оренбурге умер 57-летний мужчина с диагнозом коронавирус. Об этом сообщила журналистам министр здравоохранения области Татьяна Савинова, добавив, что у пациента были хронические заболевания.
«Первый заболевший из Бузулука, к сожалению, скончался сегодня утром. Еще двое зараженных находятся в состоянии средней тяжести. Мальчик, у которого обнаружили инфекцию, здоров»,
— пояснила чиновник.
В настоящее время специалисты устанавливают точную причину смерти.
Как сообщал ранее 5-tv.ru, на территории России опасным вирусом заражены 1036 человек, что на 196 больше, чем днем ранее. Умерло четыре пожилых пациента в Москве. В мире смертельно опасная инфекция выявлена у более чем 597 тысяч человек.