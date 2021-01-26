В Карелии у 3278 детей выявлен коронавирус

Региональный оперативный штаб по борьбе с коронавирусом с 21 января перестал публиковать подробные данные по общему количеству заболевших, выздоровевших и умерших в Карелии. Однако эти цифры все еще доступны на страничке министра здравоохранения республики Михаила Охлопкова. Там же можно узнать, сколько в республике за все время пандемии коронавирусом заболело детей.

Согласно данным на 26 января, общее количество заболевших ковидом детей в Карелии – 3278. Днем ранее, 25 января, их было – 3254. То есть за сутки прирост составил 24 человека.

Всего заболевших в республике – 34 938 человек, выздоровевших – 29354, в том числе поправились 2882 ребенка. За все время пандемии в республике умерло 217 человек – это те люди, у кого в качестве первоначальной причины смерти считается COVID-19. (фото un.org)