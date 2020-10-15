Коронавирус обнаружен в министерстве культуры Карелии

Семь человек подхватили коронавирусную инфекцию в карельском министерстве культуры. В их числе и министр Алексей Лесонен. Об этом сегодня сообщает «МК в Карелии».

По информации издания, ковид был выявлен в процессе тестирования работников министерства после того, как заразился один человек. Отмечается, что болезнь протекает в легкой форме, у некоторых – бессимптомно. Тестирование продолжается. Сотрудников переводят на удаленку.

Напомним, за минувшие сутки в Карелии было зафиксировано рекордное количество новых случаев заболевания. Коронавирус был выявлен у 121 человека. Всего с начала пандемии в республике коронавирус выявлен у 4981 человека. (фото на главной ru.wikipedia.org)