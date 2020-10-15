Житель Медвежьегорского района лишился свободы за пьяную езду

37-летний житель Медвежьегорского района в июле 2020 года, находясь в п. Пиндуши, был остановлен сотрудниками полиции, когда управлял автомобилем в состоянии опьянения, сообщает прокуратура Карелии. В этот момент у него уже была непогашенная судимость за «пьяную езду».

Суд признал мужчину виновным в совершении преступления, предусмотренного статьей 264.1 УК РФ (управление автомобилем лицом, находящимся в состоянии опьянения, подвергнутым административному наказанию за управление транспортным средством в состоянии опьянения), и назначил подсудимому наказание в виде лишения свободы сроком на 8 месяцев с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, сроком на 3 года.

Наказание в виде лишения свободы осужденному предстоит отбывать в колонии-поселении, куда он должен прибыть самостоятельно после вступления приговора в законную силу.

Фото с сайта ufatoday.ru