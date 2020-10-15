Новая школа в микрорайоне «Скандинвия» будет запущена в будущем году

Школа на 1350 мест, стоимостью 1 млрд рублей будет запущена в эксплуатацию в 2021 году. Общая площадь учебных помещений 32 000 квадратных метров.

- Школа возводится на федеральные средства по Национальным проектам «Демография» и «Образование». Объект находится на стадии выполнении работ в районе 50-60 процентов. Времени для ввода в эксплуатацию достаточно,

- прокомментировал строительные работы заместитель Председателя Петросовета Александр Ханцевич.

В 1 квартале 2021 года закончатся строительные работы, во втором – благоустройство территории, и уже летом школа начнет прием учеников. Оснащение школы столь уникально, что спрос на обучение будет не только со стороны близлежащих жителей, но и из других районов Петрозаводска. Школа будет оснащена, как некое научное учреждение, где все профильные классы будут представлять собой лаборатории. Огромный акцент при проектировании поставлен на спорт. Подробности – в нашем видео.