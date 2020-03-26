Артур Парфенчиков завтра обратится к жителям Карелии

Глава Карелии Артур Парфенчиков завтра, 27 марта, выступит с обращением к жителям республики. Об этом сообщает телеграм-канал «Карельские лайки».

Предполагается, что обращение Парфенчикова будет связано с ужесточением мер борьбы с коронавирусом в республике. Вероятно, губернатор объявит о закрытии на некоторое время всех заведений, кроме продуктовых магазинов и аптек. Это уже произошло в Санкт-Петербурге и Москве.

Напомним, в Карелии действует режим повышенной готовности в связи с распространением коронавируса.

Накануне президент России Владимир Путин выступил с телеобращением к нации, в котором рассказал о мерах по борьбе с вирусом. В частности, следующая неделя в нашей стране объявлена нерабочей с сохранением зарплат.