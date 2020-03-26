Комсомольский проспект в Петрозаводске продлят на два километра

Комсомольский проспект в Петрозаводске будет продлен на два километра в сторону новых жилых микрорайонов. Участники публичных слушаний, прошедших в мэрии города, одобрили проект планировки трассы. Данные представлены на сайте мэрии карельской столицы.

Проект подразумевает, что Комсомольский проспект пройдет от Кукковского кольца через «Ленту» и жилые комплексы «Белые ночи» и «Свиристель». Длина нового участка составит около двух километров. Будет построена четырехполосная дорога с тротуарами и искусственным освещением.

Сроки строительства новой магистрали пока не определены.