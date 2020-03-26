Детские сады закрываются в Карелии, родители в панике

Все детские сады России, в том числе и Карелии, закроются на недельные каникулы в связи с указом президента страны Владимира Путина. Документ был опубликован вечером 25 марта, а 26 марта в дошкольных учреждениях Петрозаводска появились объявления о том, что садики работать не будут.

Данную информацию порталу «Петрозаводск говорит» подтвердили в мэрии карельской столицы. Там также уточнили, что дежурных групп организовано не будет. Ситуация будет напоминать новогодние каникулы, уточнили в администрации.

По логике городских властей, за детьми, которые остались без садика, будут присматривать их родители, отправленные в отпуск тем же президентским указом. Так же, как это и происходят во время январских каникул. Однако сейчас велико количество работников, которые в отпуск не уходят. Так, в прежнем режиме будут работать не только магазины и аптеки, но и медицинские учреждения. Кроме того, продолжают работать органы власти.

В этой ситуации непонятно, с кем оставлять детей, оставшихся без детского сада. Как пояснили в мэрии, сотрудников администрации, попавших в подобную ситуацию, будут переводить на удаленную работу.