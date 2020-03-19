Работодателям рекомендовано перейти на дистанционный режим работы

В Карелии в связи с угрозой коронавируса работодателям рекомендовано обеспечить оптимальный режим рабочего времени сотрудников. Соответствующее распоряжение подписал глава республики Артур Парфенчиков. Документ опубликован на сайте правительства республики.

Работодателям рекомендуется по возможности предусмотреть гибкий график, позволяющий избежать скопления сотрудников, и обеспечить нахождение на рабочем месте одновременно не более 50% сотрудников.

Также рекомендуется использовать в приоритетном порядке электронный документооборот и дистанционный формат работы.

Находящимся в Карелии гражданам предлагается воздержаться от поездок за пределы региона, в том числе в другие субъекты страны с неблагополучной ситуацией по коронавирусу.