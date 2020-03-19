Прилетающих на самолете в Петрозаводск будут встречать собаки

Служебные собаки будут встречать всех прибывающих в Карелию на самолете пассажиров. Соответствующее соглашение заключил аэропорт с петрозаводским отделом полиции на транспорте. Собак хотят привлекать ко всем видам досмотра и контроля территории.

По сообщению министерства по дорожному хозяйству, транспорту и связи Карелии, в перспективе планируется создать отделение кинологического подразделения на территории аэропорта.

Фото: пресс-служба праивтельства республики