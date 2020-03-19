Мирошник дала интервью по эпидемиологической ситуации в Петрозаводске

Эксклюзивное интервью с мэром Петрозаводска Ириной Мирошник по эпидемиологической ситуации в городе, записал журналист Александр Тихий.

В нем градоначальник карельской столицы рассказывает, как будет выявляться вирус 2019-nCoV у пораженного населения, как будет организован карантин для вернувшихся из-за рубежа, а также о новом расписании работы образовательных учреждений и детских садов.

«На отдельные категории товаров – продовольственных, хозяйственных – паника, некоторый ажиотаж, повышение спроса сказались таким образом, что в сетевых, например, магазинах отдельные группы товаров отсутствуют. Но, учитывая, что вся ситуация в стране в целом под контролем Минпромторга и в республике Карелия также, органы госвласти контролируют ситуацию. Запасы дефицитных товаров восстановятся уже в ближайшее время. Сейчас говорить о том, что у нас дефицит продовольствия, конечно же, не приходится. Все достаточно управляемо и под контролем», – заверила петрозаводчан Глава Петрозаводского городского округа Ирина Мирошник.

Подробнее в нашем видеосюжете: