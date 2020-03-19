День открытых дверей в ПетрГУ пройдет онлайн

26 марта в 17:00 в ПетрГУ начнется онлайн-трансляция «День открытых дверей 2020», сообщает Петрозаводский государственный университет.

Будущие абитуриенты смогут познакомиться с правилами приема на 2020 год, образовательными программами, условиями поступления. Также у них будет возможность задать вопросы в чате (требуется регистрация). Трансляция будет вестись на официальном сайте ПетрГУ и в группе во «ВКонтакте» университета.

Здесь также можно будет узнать о перечне вступительных испытаний, минимальных баллах для поступления, учете индивидуальных достижений, стипендиальных программах университета, социальных гарантиях для обучающихся в ПетрГУ и так далее.

Ранее такие мероприятия проводились в отрытом режиме. Сейчас же ситуация требует проведения их в режиме онлайн, так как в Карелии режим повышенной готовности из-за распространения коронавируса дополнен отменой всех массовых мероприятий.

Ранее мы также писали, что из-за эпидемии коронавируса могут быть перенесены даты сдачи ЕГЭ.