ЕГЭ перенесут из-за коронавируса

Расписание Единого государственного экзамена для российских школьников претерпит изменения из-за пандемии коронавируса. Изменится также и срок досрочной сдачи ЕГЭ. Конкретная дата пока не определена.

Об этом со ссылкой на вице-премьера Татьяну Голикову сообщает РИА Новости. Точная дата станет известна в ближайшее время.

«Это будет без ущерба для наших сдающих и без ущерба для последующего поступления в высшие учебные заведения»,

- цитирует издание Голикову.