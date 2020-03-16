16 марта 2020, 16:47
ЕГЭ перенесут из-за коронавируса
Точная дата проведения Единого государственного экзамена станет известна в ближайшее время
Расписание Единого государственного экзамена для российских школьников претерпит изменения из-за пандемии коронавируса. Изменится также и срок досрочной сдачи ЕГЭ. Конкретная дата пока не определена.
Об этом со ссылкой на вице-премьера Татьяну Голикову сообщает РИА Новости. Точная дата станет известна в ближайшее время.
«Это будет без ущерба для наших сдающих и без ущерба для последующего поступления в высшие учебные заведения»,
- цитирует издание Голикову.