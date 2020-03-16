16 марта 2020, 16:47
Россия

ЕГЭ перенесут из-за коронавируса

Точная дата проведения Единого государственного экзамена станет известна в ближайшее время

Расписание Единого государственного экзамена для российских школьников претерпит изменения из-за пандемии коронавируса. Изменится также и срок досрочной сдачи ЕГЭ. Конкретная дата пока не определена.

Об этом со ссылкой на вице-премьера Татьяну Голикову сообщает РИА Новости. Точная дата станет известна в ближайшее время.

«Это будет без ущерба для наших сдающих и без ущерба для последующего поступления в высшие учебные заведения»,

- цитирует издание Голикову.

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ЕГЭ
образование
коронавирус
татьяна голикова
школьники