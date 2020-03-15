Порядок взыскания долгов за услуги ЖКХ могут изменить в России

Особый порядок взыскания долгов за услуги ЖКХ может быть введен в России. С таким предложением выступил Минстрой РФ, пишет «Российская газета».

Одно из предложений - освободить организации ЖКХ от обязанности указывать идентификаторы ответчика при обращении в суд, если такой информации у них нет.

Помимо этого, предполагается, что ресурсоснабжающие организации и управляющие компании смогут получать информацию о потребителях через Государственную информационную систему жилищно-коммунального хозяйства. Планируется, что в системе будет организована идентификация граждан по уникальным единицам лицевого счета.

Как отметило издание, на сегодняшний день россияне должны за услуги ЖКХ около 570 миллиардов рублей.