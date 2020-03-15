15 марта 2020, 15:23
Россия

В Госдуме рассказали о пользе коронавируса

Депутат Елена Вторыгина надеется на повышение рождаемости из-за введения карантина

Введение карантина в связи с распространением коронавируса может помочь россиянам больше общаться с родными, считает депутат Госдумы Елена Вторыгина. Парламентарий также выразила мнение, что в стране благодаря тому, что люди будут сидеть под карантином, может повыситься рождаемость. Ее слова приводит издание «Подъем».

«Пусть рождается как можно больше людей, я буду только рада. Будем побольше дома находиться. Это было бы полезно и для рождения детей, и для воспитания тех детей, которые уже есть, и для всяких личных отношений», - сказала она, подчеркнув, что обычно у людей не хватает времени на общение с семьей.

Напомним, вчера стало известно, что в Петрозаводске восемь человек могут быть заражены коронавирусом. Люди изолированы в инфекционной больнице. Об этом рассказал министр здравоохранения республики Михаил Охлопков.

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Метки: 
Госдума
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коронавирус
семья
рождаемость