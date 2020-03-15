В Минздраве рассказали об опасности алкоголя при гриппе

Употреблять алкоголь при простуде и гриппе нельзя - он негативно влияет на сердечно-сосудистую систему, может вызывать тахикардию. Об этом рассказала главный внештатный специалист по терапии и общей врачебной практике Минздрава России Оксана Драпкина. Ее слова приводит ТАСС.

Специалист добавила, что лечиться алкоголем не стоит ни в коем случае.

Помимо всего прочего, употребление алкоголя снижает количество различных нутриентов в организме, в частности, таких как витамин В12, а также ослабляет иммунитет. Медик посоветовала обращаться к врачу при первых симптомах заболевания.