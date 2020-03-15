15 марта 2020, 12:48
Выявлены случаи заражения коронавирусом непосредственно в России
59 случаев заражения новым вирусом официально подтверждены в нашей стране
Накануне в России были официально подтверждены первые случаи заражения коронавирусом непосредственно в нашей стране. Трое граждан, не посещавших другие страны, подхватили болезнь от контактов с людьми, приехавшими из-за границы. Об этом сообщает Роспотребнадзор.
Всего за последние сутки коронавирус выявлен у 14 россиян. Количество заболевших достигло 59 человек.
Напомним, вчера стало известно, что в Петрозаводске восемь человек могут быть заражены коронавирусом. Люди изолированы в инфекционной больнице. Об этом рассказал министр здравоохранения республики Михаил Охлопков.