Выявлены случаи заражения коронавирусом непосредственно в России

Накануне в России были официально подтверждены первые случаи заражения коронавирусом непосредственно в нашей стране. Трое граждан, не посещавших другие страны, подхватили болезнь от контактов с людьми, приехавшими из-за границы. Об этом сообщает Роспотребнадзор.

Всего за последние сутки коронавирус выявлен у 14 россиян. Количество заболевших достигло 59 человек.

Напомним, вчера стало известно, что в Петрозаводске восемь человек могут быть заражены коронавирусом. Люди изолированы в инфекционной больнице. Об этом рассказал министр здравоохранения республики Михаил Охлопков.