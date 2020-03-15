15 марта 2020, 12:10
РЖД закрыли железнодорожное сообщение с Украиной и Молдавией
Коронавирус отменил поезда еще в две страны с 17 марта
С 17 марта Россия приостанавливает железнодорожное сообщение с Украиной и Молдавией. Федеральная пассажирская компания связала такое решение с мерами по борьбе с распространением коронавируса, пишет РИА Новости.
Временно отменяются поезда из Москвы и Санкт-Петербурга в Кишинев, Киев, Одессу, Львов, Харьков и другие города.
В РЖД объявили, что возврат денег будет осуществляться в тех странах, где приобретены билеты.
Ранее из-за ситуации с коронавирусом были отменены поезда в Китай, КНДР, Италию, Монголию, Чехию, Польшу, Францию и Германию.