РЖД закрыли железнодорожное сообщение с Украиной и Молдавией

С 17 марта Россия приостанавливает железнодорожное сообщение с Украиной и Молдавией. Федеральная пассажирская компания связала такое решение с мерами по борьбе с распространением коронавируса, пишет РИА Новости.

Временно отменяются поезда из Москвы и Санкт-Петербурга в Кишинев, Киев, Одессу, Львов, Харьков и другие города.

В РЖД объявили, что возврат денег будет осуществляться в тех странах, где приобретены билеты.

Ранее из-за ситуации с коронавирусом были отменены поезда в Китай, КНДР, Италию, Монголию, Чехию, Польшу, Францию и Германию.