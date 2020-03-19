Станцию биологической очистки Сегежского ЦБК модернизируют в 2020 году

Segezha Group (входит в АФК «Система») уделяет пристальное внимание проблемам экологии и продолжает осуществлять комплекс мероприятий в рамках экологической программы реконструкции Сегежского ЦБК. Как отметил главный эколог Сегежского ЦБК Антон Фадеев, процесс модернизации очистных систем ведется на постоянной основе. На эти проекты планируется потратить около 100 млн. руб.

По словам директора по производству Сегежского ЦБК Григория Иванова, на комбинате согласована программа ремонтных работ на Станции биологической очистки (СБО), уже завершен ремонт первичного отстойника №3. На это выделено 800 тыс. рублей. В технологической цепочке сточных вод реконструируемые отстойники являются первой ступенью очистки – в них происходит осаждение взвешенных веществ, поступающих на СБО с производственными стоками.

«В 2020 году на СБО планируется ремонт практически по всей цепочке очистки сточных вод. Модернизация всех элементов будет проводиться шаг за шагом. Сначала – ремонт первичных отстойников, затем – ремонт двух секций усреднителя, где стоки готовятся к очистке в аэротенках, отвечающих за нейтрализацию токсичных газов. Следующий этап – замена аэрационной системы двух аэротенков для повышения эффективности биологической очистки и ремонт вторичных отстойников, предназначенных для осаждения ила. На завершающей стадии будет заменен бак фильтрата в цехе обезвоживания осадка и ряд насосов, восстановлен узел подачи аммиачной воды для питания активного ила в аэротенках, а также отремонтировано оборудование на воздуходувной станции».

- пояснил Григорий Иванов.

При этом начальник СБО Сегежского ЦБК Алексей Ведешкин сообщил, что в настоящее время очистные сооружения работают в штатном режиме, эффективность очистки по загрязняющим веществам составляет 96-97%. «Буквально на днях закончили ремонт отстойника №3, на котором деформировалась ферма илоскреба. Сняли конструкцию фермы длиной 20 метров и заменили подшипник на центральной опоре илоскреба. Пользуясь остановкой, произвели чистку дна чаши отстойника от осадка», - рассказал начальник станции.

СБО - один из важнейших объектов в системе защиты водных природных ресурсов. Она предотвращает попадание в акваторию озера вредных отходов производства и одновременно проводит доочистку стоков городской канализационной системы.

Справочно: проект инженерно-монтажных работ очистных сооружений комбината был подготовлен ЗАО «Гипробум», экспертом в области промышленного проектирования объектов целлюлозно-бумажной промышленности. Недавно эта компания вошла в состав Segezha Group со статусом Центр компетенций в области управления проектами реконструкции и капитального строительства, сметного ценообразования и повышения операционной эффективности действующих производств.

Очистное оборудование большинства российских целлюлозно-бумажных комбинатов эксплуатируется до сих пор в том виде, в каком было установлено в период с 1965 по 1980 годы, что несомненно сказывается на экологии прилегающих территорий. Модернизация очистных систем Сегежского ЦБК – результат системной и последовательной работы Segezha Group по защите окружающей среды в регионе присутствия.